أول تعليق من فرجاني ساسي بعد اجراءه لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لـ "الخليج 365" إن معنوياته مرتفعة بعد العملية الجراحية التي أجراها صباح يوم الأربعاء الماضي.

وتعرض نجم وسط الزمالك للإصابة بكسر في شظية القدم خلال مباراة الفريق الأبيض أمام حسنية أغادير في إياب دور الثمانية للكونفدرالية التى انتهت بفوز ممثل مصر وصعوده لدور نصف النهائي.

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وأضاف اللاعب :" خرجت صباح الأمس من المستشفى التي أجريت بها العملية وأتواجد حاليا في المنزل للحصول على فترة راحة".

وأكمل " سأبدأ تدريبات بدنية بعد أيام قليلة دون أن اسير على قدمي اليمنى التي أجريت فيها العملية الجراحية" .

وأنهي " سألحق بتجمع المنتخب قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين".