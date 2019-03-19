للمرة الأولى.. هودسون أودوي ينضم للمنتخب الإنجليزي

استدعى المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، جناح فريق تشيلسي كالوم هودسون أودوي لصفوف “الأسود الثلاثة” للمرة الأولى.
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ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة التشيك ومونتينغرو في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وشارك هودسون أودوي البالغ من العمر 18 عاماً مع المنتخب الإنجليزي للشباب تحت 21 عاماً، لكنه لم يلعب للمنتخب الأول من قبل.
وشارك هودسون أودوي في 19 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم وسجل خمسة أهداف، لكنه لم يشارك منذ البداية في أي مباراة بالدوري الإنجليزي.
وخرج لوك شاو وجون ستونز وفابيان ديلف وروبن لوفتس تشيك من صفوف المنتخب الإنجليزي مؤخراً.
وفي وقت سابق اليوم استدعى ساوثغيت لاعب وسط ساوثهامبتون جيمس وارد للانضمام للفريق.
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