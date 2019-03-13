أخبار برشلونة اليوم 13-3-2019 ميسي جاهز لمواجهة ليون...

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جدة - عمرو شويل تضمنت أخبار برشلونة اليوم 13-3-2019 عن استضافة اليوم فريق برشلونة الاسبانى ليون الفرنسى فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بملعب "كامب نو"، فى "إياب" ثمن النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا لحجز مقعده فى الدور ربع النهائى فى المنافسة.

أخبار برشلونة اليوم 13-3-2019 عن حظوظ برشلونة فى الصعود

كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين بملعب "بارك أولمبيك ليون"، انتهت بالتعادل السلبى، وهى النتيجة التى تحافظ على حظوظ الفريقين فى الوصول للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويكفى ليون التعادل الإيجابى أو الفوز بأى نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بينما يكفى برشلونة الفوز بهدف دون مقابل لتخطى دور الـ16.

سيمون مارتشينياك حكم مباراة برشلونة

و جاء ضمن أخبار برشلونه اليوم 13-3-2019 عن اختيار الحكم البولندى سيمون مارتشينياك، من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، لإدارة مباراة برشلونة وليون، ولم يسبق وأن تذوق العملاق الكتالونى طعم الإنتصار فى ثلاث مباريات خاضها تحت قيادة هذا الحكم.

وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، وأمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، بينما تعادل مع إنتر ميلان الإيطالى 1\1، وتحوم الشكوك حول مشاركة عثمان ديمبلى جناح برشلونة فى مباراة اليوم بسبب الإصابة، حيث يدرس أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالونى إشراك البرازيلى فيليب كوتينيو بدلاً منه، على الرغم من الإنتقادات التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

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وسيتم عرض مبارات برشلونة وليون على قناة beIN SPORTS HD 2 والتى سيسبق انتلاقها الاستديو التحليلى للحديث عن استعدادات الفريقين وحظوظ فوز كلا منهم

أخبار برشلونة اليوم 13-3-2019 ميسى جاهز للعب ضد ليون

تقارير صحفية جاءت ضمن أخبار برشلونة اليوم 13-3-2019 عن جاهزية الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الإسبانى لقيادة البلوجرانا ضد أولمبيك ليون الفرنسى فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو".

أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ليونيل ميسى قائد برشلونة بات جاهزًا بنسبة 100% لخوض مواجهة ليون بدورى أبطال أوروبا، بعدما كان يعانى من ألم عضلى فى الفخذ الأيمن خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات.

وأوضحت الصحيفة، أن ليونيل ميسى قاد المران الجماعى لفريق برشلونة صباح الإثنين، استعدادًا لمواجهة أولمبيك ليون الفرنسى فى إياب ثمن نهائى تشامبيونزليج.

وخاض الأرجنتينى ليونيل ميسى 5 مباريات مع برشلونة فى دورى أبطال أوروبا هذا الموسم وأحرز 6 أهداف وصنع هدف وحيد.