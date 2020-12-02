«الخطوط السعودية» توضح حقيقة وجود خصومات لموظفي وزارة الصحة

علقت الخطوط السعودية، على وجود خصومات لموظفي وزارة الصحة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: « هل يوجد خصم لموظفي وزارة الصحة على الرحلات الداخلية وما الطريقة؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يوجد خصم لموظفي وزارة الصحة على الخطوط السعودية».

وفي سياق آخر، جددت الخطوط السعودية، التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية؛ حيث قالت: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر، نلقاكم قريبًا».

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