كيف تراجع انتشار الإصابات بكورونا في المدينة المنورة؟.. «الصحة» توضح

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أسباب تراجع أعداد الإصابات بكورونا في المدينة المنورة.

وقال العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة؛ إنه كانت هناك انتشار ملحوظ في المدينة المنورة لحالات الإصابات، ثم بدأت تتراجع بعد الأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة، وتقيد أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح متحدث الصحة أن الحالات الموجودة في العناية المركزة ستلحق ذلك التراجع، وتوقع تحسن عدد الحالات كنتيجة متوقعة لتحسن الوضع الوبائي في المدينة.

وشدد على الاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس وتقليل انتشار العدوى، ومن أهمها ارتداء الكمامات، وغسل اليدين باستمرار، وعدم المصافحة، وكذلك ترك المسافات الآمنة، بالإضافة إلى تهوية الأماكن جيدًا، مشيرًا إلى أن «جميع هذه الأمور إذا التزمنا بها سنكون في مأمن».

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