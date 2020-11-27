شكرا لمتابعة خبر عن آخر مستجدات مشروع الـ 200 مليون ريال لتصريف مياه الأمطار بالهفوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): كشف أمين محافظة الأحساء المهندس فؤاد الملحم اليوم الجمعة إنجاز 25 % من مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في حي السليمانية الجنوبية بالهفوف . كشف أمين محافظة الأحساء المهندس فؤاد الملحم اليوم الجمعة إنجاز 25 % من مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في حي السليمانية الجنوبية بالهفوف . وأكد أمين الأحساء أن المشروع بتكلفة 200 مليون ريال ، ويخدم أحياء الربوة والسليمانية الجنوبية وجزء من حي السليمانية الشمالية بطول 80 ألف متر . ويضم المشروع 6 مضخات ، وتواصل الأمانة بالتوازي معه أعمال مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد .

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