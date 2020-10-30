بعد 7 أشهر من الإغلاق.. السلطات الأردنية تعيد فتح معبرها الحدودي مع ‏المملكة

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أعادت السلطات الأردنية أمس (الخميس) فتح معابرها الحدودية ‏مع المملكة والضفة الغربية المحتلة بعد نحو سبعة أشهر على ‏إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19‏‎.‎

وبحسب تقرير للتلفزيون الرسمي للأردن فإن المعابر الحدودية الثلاثة ‏التي استقبلت المسافرين أمس شملت، مركز حدود المدورة مع ‏المملكة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين مع الأراضي ‏الفلسطينية.‏

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وأوضح أن كلا من المركز الحدودي مع المملكة (في الجنوب) وجسر الشيخ حسين (شمال غرب) سيستقبل 100 مسافر ‏يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين (غرب) 150 مسافرا‎.‎

ودعا التليفزيون الرسمي القادمين الى الأردن من هذه المعابر إلى ‏التسجيل في منصة “فيزيت جوردان” الإلكترونية، مع عمل ‏فحص كورونا (بي سي آر) قبل 5 أيام من القدوم كي يحصلوا ‏على موافقة “كيو آر كود” ليدخلوا المملكة‎.‎

Source akhbaar24.argaam

