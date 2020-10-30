بعد 7 أشهر من الإغلاق.. السلطات الأردنية تعيد فتح معبرها الحدودي مع ‏المملكة

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أعادت السلطات الأردنية أمس (الخميس) فتح معابرها الحدودية مع المملكة والضفة الغربية المحتلة بعد نحو سبعة أشهر على إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.
وبحسب تقرير للتلفزيون الرسمي للأردن فإن المعابر الحدودية الثلاثة التي استقبلت المسافرين أمس شملت، مركز حدود المدورة مع المملكة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين مع الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن كلا من المركز الحدودي مع المملكة (في الجنوب) وجسر الشيخ حسين (شمال غرب) سيستقبل 100 مسافر يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين (غرب) 150 مسافرا.
ودعا التليفزيون الرسمي القادمين الى الأردن من هذه المعابر إلى التسجيل في منصة “فيزيت جوردان” الإلكترونية، مع عمل فحص كورونا (بي سي آر) قبل 5 أيام من القدوم كي يحصلوا على موافقة “كيو آر كود” ليدخلوا المملكة.
Source akhbaar24.argaam
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