رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية يعلق على ملف «الرسوم المسيئة»

العواد: حرية الرأي والتعبير تعزز التسامح والتعايش

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية عواد العواد، أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية. وقال العواد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «ازدراء الأديان والمعتقدات، والإساءة للرموز الدينية؛ دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نصَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها». Advertisements وأضاف: «ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة». اقرأ أيضًا: تعويض الـ500 ألف ريال.. «العواد»: قرار مجلس الوزراء درس للعالم

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