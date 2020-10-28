بالفيديو.. حوالات مالية فورية بين البنوك السعودية على مدى 24 ساعة.. قريبًا

عادة ما تتأثر بالإغلاق عند الساعة الـ3 مساء أو تصل لليوم الثاني..
كشف المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، فهد العقيل، اليوم الأربعاء، إتاحة الحوالات المالية بين البنوك السعودية بشكل فوري على مدى 24 ساعة قريبًا.
وقال العقيل، في تصريحات لـ«الإخبارية»، إنه قبل نهاية 2020 نظام الحوالات الفورية لمعالجة العمليات سيكون على مدار 24 ساعة، مقارنة مع النظام الحالي بالنسبة للحوالات من بنك إلى بنك عادة ما يتأثر بالإغلاق عند الساعة الـ3 مساء أو الحوالة تصل لليوم الثاني.
وأكد العقيل، أنه قبل نهاية العام الحالي تتاح الخدمة للبنوك كلها وتكون خلال 24 ساعة، ولفت إلى أن هناك مشروعًا آخر للمدفوعات السعودية تعمل عليه مع مترو الرياض، إلى جانب مشروع رمز الاستجابة السريعة تعمل عليه المدفوعات تسهيلًا على المستفيدين.
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