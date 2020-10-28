موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر

كشف الإعلامي السعودي، وليد الفراج، عبر برنامجه "الدوري مع وليد"، عن الموعد المقترح لإقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيجمع الهلال والنصر، مشيراً إلى أنه سبكون في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري في الرياض.

كما وأوضحت صحيفة "الاقتصادية"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الـ28 من نوفمبر المقبل هو الموعد المقترح لإقامة نهائي الكأس، في العاصمة الرياض.

وأشارت إلى أنه حال الموافقة على المقترح الخاص بإقامة اللقاء في الـ 28 من نوفمبر، فإن مباراتي الهلال والنصر في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين ستتجه إلى التأجيل.

وكان الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على أبها بهدفين نظيفين، بينما صعد النصر إثر تغلبه على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وبحسب الجدول الموضوع مسبقا، فإن الهلال كان سيواجه الفتح، بينما يصطدم النصر بنظيره أبها في الجولة السادسة يوم الـ29 من نوفمبر، وبالتلي فإن اتحاد الكرة السعودي سيقوم بترحيل تاريخ المواجهتين لتكونا في الـ 2 من ديسمبر، حال تم الاتفاق على إقامة نهائي الكأس في الموعد المذكور سابقا.

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وسيتقابل النصر والهلال 4 مرات هذا الموسم، في مواجهتي الدوري، بالإضافة للقاء نهائي كأس الملك، ولقاء السوبر السعودي للموسم المقبل، كون الهلال هو بطل الدوري الموسم الماضي والنصر الوصيف. وفق ما أورد موقع إرم نيوز".

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تُنقل فعاليات بطولة كأس الملك على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والنصر بالتأكيد عليها.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.



