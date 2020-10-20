، على وقع أزيز المعارك.. أمريكا تستضيف اجتماعًا بين أذربيجان وأرمينيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد الجمعة بهدف إنهاء القتال

أعلنت أرمينيا وأذربيجان اليوم (الثلاثاء)، أن وزيري خارجيتهما سيجتمعان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن الجمعة المقبل في محاولة لإنهاء أعنف قتال في ناغورنو كاراباخ منذ التسعينيات.

ولم تعلق وزارة الخارجية على الفور، لكن الاجتماعات المخطط لها تشير إلى أنه قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تكثف واشنطن مشاركتها في تحركات لتهدئة الصراع الذي أودى بحياة مئات الأشخاص منذ 27 سبتمبر، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت الجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان أن قتالاً عنيفًا اندلع في ناغورنو كاراباخ وما حولها اليوم، حيث أبلغت المنطقة المحاصرة عن مقتل 43 آخرين من أفراد دفاعها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان وزيرا خارجية الطرفين المتحاربين سيلتقيان ببومبيو بشكل منفصل أم في نفس الوقت؟

وقادت روسيا حتى الآن جهود الوساطة بشأن ناغورنو كاراباخ ، وهي منطقة انفصالية داخل أذربيجان يسيطر عليها الأرمن، لكن وقف إطلاق نار توسطت فيه موسكو هذا الشهر لم يوقف القتال.

وأثارت أعمال العنف مخاوف من انزلاق تركيا وروسيا القوتين الإقليميتين في صراع أوسع، ومخاوف بشأن أمن خطوط الأنابيب في أذربيجان التي تنقل الغاز الطبيعي والنفط إلى الأسواق العالمية.