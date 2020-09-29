شكرا لمتابعة خبر عن جدة تواصل تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل محافظة جدة لأعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 61 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 539 حالة إصابة جديدة، و696 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 318,542 حالة، فضلًا عن تسجيل 27 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4,739 حالة.