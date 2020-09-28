شكرا لمتابعة خبر عن المرور يطيح بقائد " قلاب " عرض حياة مستخدمي الطرق بمكة للخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ألقت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد مركبة " قلاب " عرض حياة مستخدمي الطرق بمكة للخطر، حيث قام بتمرير حمولته وقت الظهيرة دون مراعاة السلامة لمستخدمي الطرق.

ويأتي ذلك ردًّا على شكوى أحد المواطنين عبر موقع " تويتر " الذي قال فيه:" قائد قلاب يستغل أوقات الإجازات والظهيرة لتمرير حمولته دون مراعاة السلامة لمستخدمي الطرق بمكة المكرمة ".

وأبانت إدارة المرور أنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.