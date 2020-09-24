برنامج «سكني» يوضح إمكانية التنازل عن الأراضي

أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، أنه يمكن التنازل عن الأراضي في مشروع سكني للزوجة فقط أو العكس، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «شخص عنده أرض في مشروع سكني هل يقدر يتنازل لي؟».

ورد الحساب الرسمي لبرنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكن للمتقدم التنازل بطلبه للزوجة فقط، والعكس صحيح».

وأضاف: «يحق للأسرة الاستفادة من جهة واحدة مرة واحدة فقط سواء من صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة»، وذلك ردًا على سؤال: «هل يحصل الزوج على الدعم مرة أخرى إذا تنازل للزوجة».

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