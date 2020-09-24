محمد بن مسعود - الدمام - قال: خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي. وأضاف عبر حسابه في تويتر: تستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء). وتابع: العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.حالة الطقس الأرصاد

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 10:00 AM قال: خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي Advertisements "لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد "لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي. وأضاف عبر حسابه في تويتر: تستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء). وتابع: العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي. الكلمات المفتاحية

، "لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد ،

المصدر : الخليج 365

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