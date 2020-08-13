السعودية اليوم / بلدية رفحاء تشرع في صيانة خطوط وكشافات الإنارة في الملاعب الرياضية والساحات البلدية



رفحاء 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

شرعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات‬ قسم الصيانة والكهرباء‬ أعمال صيانة خطوط وكشافات الإنارة في الملاعب

وفي قرية زبالا التاريخية 25 كلم جنوب رفحاء تنفذ البلدية ممثلة بإدارة الخدمات - قسم الزراعة - أعمال قص وصيانة وتهذيب المسطحات الخضراء ، لخدمة مرتاديها، حيث خصصت مجموعة من العمالة والآليات للقيام بأعمال القص للمسطحات الخضراء ونظافتها وإزالة جميع الحشائش الضارة، ضمن أعمال الإصحاح البيئي والتحسين للمشهد العام، ومعالجة التشوه البصري، في القرى والهجر التابعة لنطاق بلدية محافظة رفحاء.

// انتهى //

03:47ت م

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رفحاء 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسشرعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات‬ قسم الصيانة والكهرباء‬ أعمال صيانة خطوط وكشافات الإنارة في الملاعب الرياضية التابعة للبلدية والحدائق والشوارع العامة، وداخل الأحياء السكنية، لتوفير مساحة لإقامة المناشط الرياضية في بيئة مناسبة، وذلك ضمن جهود البلدية لضمان الأداء الأمثل لهذه الملاعب والساحات على مدار العام، بما يحقق الأهداف المنشودة من هذه المرافق.وفي قرية زبالا التاريخية 25 كلم جنوب رفحاء تنفذ البلدية ممثلة بإدارة الخدمات - قسم الزراعة - أعمال قص وصيانة وتهذيب المسطحات الخضراء ، لخدمة مرتاديها، حيث خصصت مجموعة من العمالة والآليات للقيام بأعمال القص للمسطحات الخضراء ونظافتها وإزالة جميع الحشائش الضارة، ضمن أعمال الإصحاح البيئي والتحسين للمشهد العام، ومعالجة التشوه البصري، في القرى والهجر التابعة لنطاق بلدية محافظة رفحاء.// انتهى //03:47ت م0250

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