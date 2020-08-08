السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجلت نيجيريا 354 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن مركز السيطرة عن الأمراض النيجيري، ان إجمالي الحالات المصابة بلغت 45 ألفًا و 244 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 930 حالة.

// انتهى //

15:57ت م

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ابوجا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت نيجيريا 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وثلاث حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح بيان صادر عن مركز السيطرة عن الأمراض النيجيري، ان إجمالي الحالات المصابة بلغت 45 ألفًا و 244 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 930 حالة.// انتهى //15:57ت م0067

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