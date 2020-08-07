شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرتي إغاثة إضافيتين من المملكة إلى بيروت والان نبدء بالتفاصيل

وصلت قبل قليل طائرتي إغاثة إضافيتين من المملكة إلى بيروت وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله_ لدعم الشعب اللبناني.

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