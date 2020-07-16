أخبار السعودية اليوم.. بداية الرصد الآلي لمخالفة «التأمين المنتهي».. و«أبشر» تكشف متطلبات إصدار جواز السفر السعودي

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، صدور الأمر الكريم باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد، بينما كشفت الإدارة العامة للمرور أنه تبقى 6 أيام على بدء بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، وإلى التفاصيل:

بالأسماء.. خادم الحرمين يمنح 30 متبرعًا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، على منح 30 مواطنًا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا.

وزير التعليم يعلن صدور أمر سامٍ باستقلال 3 جامعات

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، صدور الأمر الكريم باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد، وهي جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير.

وزارة التعليم: استقلال 3 جامعات لا يمس المجانية ومكافآت الطلبة

أكدت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أن استقلال 3 الجامعات لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع مراحل البكالوريوس، وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أن استقلال ثلاث جامعات لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس، كما لم يتطرق نظام الجامعات إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة.

«المرور»: بداية الرصد الآلي لمخالفة «التأمين المنتهي» للمركبة 22 يوليو

أكد المرور السعودي، اليوم الخميس، أنه تبقى 6 أيام على بدء بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة؛ الذي يبدأ تطبيقه 22 يوليو الجاري، وفي وقت سابق صرّح مسؤول في الإدارة العامة للمرور بأنه سيتم ضبط مخالفات عدم وجود تأمين آليًا والمقرر العمل به مع بداية شهر ذي الحجة من عام 1441هـ.

وزير الموارد البشرية يعتمد 3 عقوبات لمخالفي نظام التعطل عن العمل

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل ساند للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة وفيات وإصابات وتعافٍ من فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 243238، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 187622، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2370 حالة، فيما تم تسجيل 45 حالة وفاة، و4574 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

بتخصصات مختلفة.. وظائف شاغرة بمشروع نيوم

كشفت مدينة «نيوم»، عن توافر فرص عمل لديها في تخصصات مختلفة، داعية الراغبين في الانضمام لها بالتقديم عبر موقعها الإلكتروني، ودعت إلى الانضمام إلى نخبة من العقول وألمع المفكّرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات نيوم المتنوعة، حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد.

«أبشر»: 6 إجراءات مهمة قبل إصدار جواز السفر السعودي

أكّدت منصة أبشر، ضرورة التأكد من إتمام 6 خطوات قبل إصدار جواز السفر السعودي، وهي (وجود عنوان واصل مسجل وسداد رسوم الخدمة، وجود بصمة مسجلة في الأحوال المدنية، وسداد المخالفات المرورية، وصلاحية هوية المواطن، المواطنة، وألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر ولا يكون مرافقا في جواز سفر آخر).

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وزارة الخارجية تكشف قائمة الخسائر المرتقبة بسبب «خزان صافر» الحوثي

جددت وزارة الخارجية من تعنت ميليشيات الحوثي في أزمة «خزان صافر»، وقالت إن ما يتم من الميليشيات يهدد بكارثة بيئية كبرى؛ واصفة الوضع بالمأساة الإنسانية، مشيرة إلى أن الخزان يرسو على بعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في الحديدة، وأضافت أن على متنه مليونًا و140 ألف برميل من النفط الخام ولم يجر له أي صيانة من عام 2015.

بالصور.. رفع ١٠ آلاف طن مخلفات وتنفيذ٤٥٨٠ معالجة تشوه بصري بالطائف

دعمت أمانة الطائف الكوادر العاملة بنظافة المواقع السياحية لمواكبة التدفق السياحي اللافت بالمحافظة، ورفعت خلال أسبوع واحد أكثر من ١٠ آلاف طن من النفايات والمبعثرات والهياكل والمخلفات الصلبة وبقايا الهدم والبناء ورفع الحيوانات النافقة.

بالفيديو.. «الصحة» تكشف عن أسباب ارتفاع عدد المتعافين من كورونا

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن أسباب ارتفاع أعداد التعافي من فيروس كورنا مؤخرًا في المملكة، قائلًا: إنه يرجع إلى زيادة أعداد الإصابات منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات تعافٍ مستمر.

التخصصات الصحية تعلن خروج أنظمتها الإلكترونية عن العمل: «نجري تحديثات»

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، اليوم الخميس، أن جميع أنظمتها الإلكترونية ستكون خارج الخدمة، موضحة أن جميع أنظمتها الإلكترونية ستكون خارج الخدمة اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم (الخميس) وحتى فجر يوم الجمعة، وذلك لإجراء عدد من التحديثات.

جامعة طيبة تستدعي الدفعة الأولى من المرشحين للقبول بالعام الجامعي 1442هـ

أعلنت جامعة طيبة، اليوم الخميس، استدعاء الدفعة الأولى من المرشحين للقبول لتأكيد قبولهم في الجامعة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، ودعتهم لزيارة البوابة الإلكترونية لترتيب الرغبات وتأكيد القبول بحد أقصى يوم 27 ذو القعدة 1441هـ.

جامعة جازان تعلن عن موعد التسجيل في 17 برنامجًا ودبلومًا

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر موعد التسجيل في عدد من البرامج والدبلومات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، مضيفة أن بوابة التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرامج ودبلومات العمادة تفتح يوم الأحد 19/ 12/ 1441هـ وتغلق البوابة يوم الخميس 23/12/1441هـ، للتسجيل في البرامج والدبلومات المتاحة هذا العام والتي تبلغ 17 برنامجًا.

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