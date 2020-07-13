شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مزارع تمسك بأرضه في عسير لـ90 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

روى المزارع سعد شامي كيف تمسك بمهنة الزراعة في عسير على مدى 90 عاما، وكيف أنه رفض الإنسياق وراء التيارات التي تركت المهنة، خلال العقود الماضية.

وعاصر الشامي ثلاثة أجيال من زارعي الأرض في عسير لتكون الزراعة هي المهنة الأساسية لعائلته، موضحا بأن كافة أفراد عائلته تشارك في الزراعة.

ومن جهته قال نجله أحمد شامي أن السمة المميزة للعائلة على مدى سنوات طويلة هي الاستفادة من الزراعة والاستمرار في العمل بالأرض، وهو ما حال دون انسياقها وراء العديد من التوجهات الاجتماعية التي تشكك في جدوى الزراعة.