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محافظ حفر الباطن يدشن مشروعات تطويرية بمستشفى الولادة 

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دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، مشروعات تطويرية لبيئة العمل بمستشفى الولادة والأطفال، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي.

ونوه سمو محافظ حفر البطن بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تطوير الخدمات الصحية، بمتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مثمناً لأبطال صحة حفر الباطن جهودهم للارتقاء بالخدمات الصحية لأهالي المحافظة من كوادر إدارية وطبية وتمريضية وفنية.

من جانبه، قدم "الصافي"، الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن على رعايته وتدشينه المشروعات التطويرية بالمستشفى في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من الحكومة الرشيدة - أيدها الله - بمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

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