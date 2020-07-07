شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يدشن مشروعات تطويرية بمستشفى الولادة والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سمو محافظ حفر البطن بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تطوير الخدمات الصحية، بمتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مثمناً لأبطال صحة حفر الباطن جهودهم للارتقاء بالخدمات الصحية لأهالي المحافظة من كوادر إدارية وطبية وتمريضية وفنية.
من جانبه، قدم "الصافي"، الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن على رعايته وتدشينه المشروعات التطويرية بالمستشفى في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من الحكومة الرشيدة - أيدها الله - بمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يدشن مشروعات تطويرية بمستشفى الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.