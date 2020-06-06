شكرا لقرائتكم خبر عن حاويات للإطارات التالفة ونقلها للمكبات العمومية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة الخدمات ببلدية غرب الدمام، وضمن الجولات الرقابية لمبادرة «تحسين المشهد الحضري» التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، تكثيف جولاتها على منشآت تغيير وإصلاح الإطارات وغيار الزيوت، حيث تقرر إلزامهم بوضع حاويات لتجميع الإطارات التالفة ونقلها للمكبات العمومية بعد تطبيق الإجراءات والجزاءات المستحقة على المخالفين.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت عددًا من المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة، ضمن الجهود لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، ومن هذه المبادرات «تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية».

ومن المبادرات الخاصة بتحسين مستوى النظافة العامة للمدن والمناطق الحضرية وتحقيق رضا السكان عن هذه الخدمات تتبنى الوزارة مبادرة «تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة»، التي تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للنفايات البلدية وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات تحقيقًا للاستدامة البيئية والمالية، ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأس مالي والتشغيلي والاستثمار في هذا الجانب، ومن سلسلة البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة في هذه المبادرة إطلاق مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في المنطقة الشرقية، وتطوير مؤشرات النظافة، وتصميم وتنفيذ مشروع مراقبة الجودة على النظافة في المدينة المنورة، وتطبيق مشروع تجريبي في مكة المكرمة؛ لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات لجميع معلومات وبيانات عقود النظافة.