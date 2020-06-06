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ألف وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في أميركا الجمعة

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2020-06-06

ألف وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في أميركا الجمعة

متابعات الخليج 365 ـ متابعة :

أظهرت الإحصاءات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الــ24 ساعة الماضية، تسجيل 20,555 إصابة جديدة بفيروس المستجد.

وأكّدت الإحصاءات، تسجيل 1,035 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الولايات المتحدة.

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وطبقاً لهذه الإحصاءات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,862,656 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 108,064 حالة وفاة.

 

 


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