السعودية .. الانتهاء من نصب أطول سارية علم بالجوف ارتفاعها 65 مترا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 4 يونيو 2020 04:23 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 95 زيارة

أنهت أمانة منطقة الجوف إنشاء أطول سارية علم في المنطقة، في موقع استراتيجي بغرب وسط سكاكا يسمح بمشاهدة العلم من معظم مداخل وأطراف المدينة.

وأوضح وكيل أمن الجوف للصيانة والتشغيل أحمد العيسى، أن السارية بارتفاع 65 متراً، وجرى تصميمها باستخدام “الحديد المجلفن” المقاوم للصدأ، وبلغ وزن المعدن المستخدم 1 طن.

وأشار العيسى إلى أن “العلم الوطني” الذي تحمله السارية بطول 18 مترا وعرض 12 متراً، واستخدمت في تصميمه مواد مقاومة لعوامل الطقس المختلفة من شدة الرياح، ودرجات الحرارة العالية.