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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني ينشر توقعاته لحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اندفاع كمية من الرطوبة خلال الـ"72" ساعة القادمة نواحي جازان ونجران ثم عسير ثم الباحة ثم مكة خاصة المرتفعات منها الأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة .
وتابع الحصيني بان ذلك ياتي لتحرك الحالة المدارية نواحي اليمن البداية شرق اليمن فوسط اليمن ثم غربه.
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