شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية» تعلن استئناف الرحلات الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، أنها أتمت جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة إثر صدور الموافقة في هذا الشان وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وما أعلنته من إجراءات التنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية داخل المملكة والتي سوف تتم على عدة مراحل.

وتتضمن الخطة التشغيلية للخطوط السعودية، في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران، وذلك على أن يستمر التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر الصالة الجديدة - رقم 1- مما يوفر المزيد من الخدمات الضيوف الناقل الوطني والمرونة والانسيابية في العمليات التشغيلية؛ فيما تواصل الخطوط السعودية في ذات الوقت تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة.