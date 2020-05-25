خادم الحرمين عبر “تويتر”: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين في تغريدة عبر “تويتر”: “نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه”.

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وأضاف: “نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء..، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً، وكل عام وأنتم بخير”.



