نبأ سار لطلاب وطالبات مدارس رجال ألمع

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعه لها, حيث تجاوزت قيمة المكافآت 3 ملايين ريال . اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعه لها, حيث تجاوزت قيمة المكافآت 3 ملايين ريال . ونوّه مدير التعليم إبراهيم بن يحي كدوان بجهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية. وبين " كدوان " أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

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