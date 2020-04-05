السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يتفقد المراكز التسويقية والصيدليات



ظهران الجنوب 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

تفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم، يرافقه رئيس بلدية المحافظة عوض سعيد آل سياف، عدداً من الصيدليات وأحد مراكز التسوق بالمحافظة والسوق المركزي للخضروات والفاكهة، وذلك ضمن سلسلة الزيارات المتتالية للتأكد من التزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس

واطلع القرقاح خلال الجولة، على تقيّد أصحاب المراكز بتعقيم الأسطح الملامسة وعربات التسوق وطاولات المحاسبة بشكل مستمر، وتوفير معقمات وقفازات لليدين للمتسوقين بالمداخل والمخارج، ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم ووضع فواصل وملصقات أرضية بمسافة آمنة بين المتسوقين، بالإضافة إلى التأكيد على تكثيف الرقابة الصحية على المواد الغذائية والتأكد من حفظها بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، والتزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية.

واطلع على توفر وثبات أسعار الخضروات والفاكهة بالسوق المركزي بالمحافظة، والتزام المحلات كافة بالأسعار المحددة، واهتمامهم بحفظ وعرض المنتجات بطريقة سليمة وصحية ومطابقة للمواصفات، داعياً بلدية المحافظة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية والصحية بالمحافظة للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الصحية.

// انتهى //

16:39ت م

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ظهران الجنوب 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واستفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم، يرافقه رئيس بلدية المحافظة عوض سعيد آل سياف، عدداً من الصيدليات وأحد مراكز التسوق بالمحافظة والسوق المركزي للخضروات والفاكهة، وذلك ضمن سلسلة الزيارات المتتالية للتأكد من التزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا واطلع القرقاح خلال الجولة، على تقيّد أصحاب المراكز بتعقيم الأسطح الملامسة وعربات التسوق وطاولات المحاسبة بشكل مستمر، وتوفير معقمات وقفازات لليدين للمتسوقين بالمداخل والمخارج، ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم ووضع فواصل وملصقات أرضية بمسافة آمنة بين المتسوقين، بالإضافة إلى التأكيد على تكثيف الرقابة الصحية على المواد الغذائية والتأكد من حفظها بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، والتزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية.واطلع على توفر وثبات أسعار الخضروات والفاكهة بالسوق المركزي بالمحافظة، والتزام المحلات كافة بالأسعار المحددة، واهتمامهم بحفظ وعرض المنتجات بطريقة سليمة وصحية ومطابقة للمواصفات، داعياً بلدية المحافظة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية والصحية بالمحافظة للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الصحية.// انتهى //16:39ت م0108

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