، "التجارة" تغلق معملاً غير مرخص ينتج معقمات ومستحضرات مغشوشة ،

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داهمت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، منتصف ليلة البارحة، معملاً غير مرخص في الرياض تديره عمالة وافدة من جنسية عربية، يغش في تصنيع المعقمات والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل وتزوير تاريخ صلاحيتها.
جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأغلقت الوزارة المعمل والمستودعات التابعة له في الرياض، وذلك بعد عمليات بحث وتحرٍّ عن المقر المذكور استمرت لمدة 14 ساعة.
وتم ضبط وحجز الكميات والأدوات المستعملة في الغش، واستدعت الوزارة مالك المعمل للمساءلة، وأحالت العمالة المخالفة من جنسية عربية إلى الجهات المعنية؛ لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتواصل وزارة التجارة والجهات المعنية جهودها في ضبط السلع المغشوشة والمقلدة وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وفرض العقوبات النظامية عليهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانها والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
وحثت "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة الحملات الأمنية المشتركة الرياض
"التجارة" تغلق معملاً غير مرخص ينتج معقمات ومستحضرات مغشوشةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-02
داهمت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، منتصف ليلة البارحة، معملاً غير مرخص في الرياض تديره عمالة وافدة من جنسية عربية، يغش في تصنيع المعقمات والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل وتزوير تاريخ صلاحيتها.
جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأغلقت الوزارة المعمل والمستودعات التابعة له في الرياض، وذلك بعد عمليات بحث وتحرٍّ عن المقر المذكور استمرت لمدة 14 ساعة.
وتم ضبط وحجز الكميات والأدوات المستعملة في الغش، واستدعت الوزارة مالك المعمل للمساءلة، وأحالت العمالة المخالفة من جنسية عربية إلى الجهات المعنية؛ لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتواصل وزارة التجارة والجهات المعنية جهودها في ضبط السلع المغشوشة والمقلدة وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وفرض العقوبات النظامية عليهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانها والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
وحثت "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:54 PM
تديره عمالة مخالفة في الرياض ويزوّر تاريخ صلاحيتها
داهمت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، منتصف ليلة البارحة، معملاً غير مرخص في الرياض تديره عمالة وافدة من جنسية عربية، يغش في تصنيع المعقمات والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل وتزوير تاريخ صلاحيتها.
جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأغلقت الوزارة المعمل والمستودعات التابعة له في الرياض، وذلك بعد عمليات بحث وتحرٍّ عن المقر المذكور استمرت لمدة 14 ساعة.
وتم ضبط وحجز الكميات والأدوات المستعملة في الغش، واستدعت الوزارة مالك المعمل للمساءلة، وأحالت العمالة المخالفة من جنسية عربية إلى الجهات المعنية؛ لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتواصل وزارة التجارة والجهات المعنية جهودها في ضبط السلع المغشوشة والمقلدة وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وفرض العقوبات النظامية عليهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانها والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
وحثت "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
، "التجارة" تغلق معملاً غير مرخص ينتج معقمات ومستحضرات مغشوشة ،
المصدر : الخليج 365
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