طريقة حساب قيمة المعاش التقاعدي

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تتيح الهيئة العامة للتقاعد كيفية حساب قيمة المعاش التقاعدي عبر خدمة حاسبة المعاش التقاعدي عبر موقع المؤسسة على الإنترنت.

البيانات المطلوبة لحساب المعاش التقاعدي

وتتضمن البيانات المطلوبة لحساب المعاش التقاعدي التقريبي، وفقًا للهيئة العامة للتقاعد، (سبب ترك الخدمة، بلوغ السن التقاعدية، الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل، الوفاة أو العجز الكامل بغير بسبب العمل، إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية، إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية).

ووفقًا للهيئة العامة للتقاعد تشمل البيانات المطلوبة لحساب المعاش التقاعدي (إلغاء الوظيفة، التقاعد المبكر، الاستقالة، عدد سنوات الخدمة، عدد أشهر الخدمة).

خطوات حساب المعاش التقاعدي:

1- دخول موقع المؤسسة العامة للتقاعد

2- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية

3- اختيار حاسبة التقاعد

4- إدخال كافة البيانات المطلوبة

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5- بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات انقر زر عرض قيمة المعاش

حالات استحقاق المعاش التقاعدي

ووفقًا لنظام التقاعد المدني الذي أقرته الهيئة العامة للتقاعد فإن هناك 6 حالات يستحق فيها المواطن معاشًا تقاعديًّا، منها الإحالة إلى التقاعد لبلوغ سن الستين سنة، فيستحق المُحال معاشًا مهما كانت مدة خدمته، ما عدا الخدمات غير النظامية أو عدم إكمال سنة التجربة المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.

وكذلك يستحق المتوفى والمفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية،معاشًا مهما تكن مدة الخدمة بنسبة 40% من آخر راتب أساسي تقاضاه عند الوفاة أو العجز أو المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر، وفقًا للهيئة العامة للتقاعد.

ووفقًا للهيئة العامة للتقاعد، يستحق المتوفى أو الذي أصيب بالعجز أثناء العمل وبسببه معاشًا بنسبة 80% من آخر راتب أساسي تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر.

ويستحق مَن انتهت خدمته لأي سبب كان، ولديه خدمة 25 سنة فما فوق؛ معاشًا تقاعديًّا. أما من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ وبغير سبب تأديبي فيستحق معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد 15 سنةً على الأقل، وفقًا للهيئة العامة للتقاعد.

وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أن المحال إلى التقاعد بناءً على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة كاملة، بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه؛ يستحق معاشًا تقاعديًّا بقدر خدمته.

حالات إيقاف المعاش التقاعدي

وأكدت الهيئة العامة للتقاعد أن حالات إيقاف معاش التقاعدين وفقًا لنظام التقاعد المدني، تتمثل في حالتين؛ هما: شغل إحدى المراتب في الميزانية العامة للدولة، واستحقاق معاش تقاعدي أكبر.

وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أنه يتم حرمان المتقاعد أو المستحق من المعاش إذا تجنس بغير الجنسية السعودية علمًا بأنه لا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود إلى جنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها، وإذا عمل لصالح حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.

