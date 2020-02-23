السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل وزير الصحة



عرعر 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتب سموه في الإمارة اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة .

ورحب سموه في بداية اللقاء بمعاليه ومرافقيه، حيث جرى الحديث حول المشروعات التي تخص وزارة الصحة، إلى جانب بحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي .

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرا مفصلا عن الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة خلال عام 2019 .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه أعرب معالي وزير الصحة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الاستقبال، منوها بتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة, والحث المستمر للوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

// انتهى //

17:37ت م

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عرعر 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتب سموه في الإمارة اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة .ورحب سموه في بداية اللقاء بمعاليه ومرافقيه، حيث جرى الحديث حول المشروعات التي تخص وزارة الصحة، إلى جانب بحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي .وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرا مفصلا عن الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة خلال عام 2019 .ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ‏‎مشيداً سموه بالنقلات النوعية في الخدمات الصحية التي تمت بفضل من الله ثم بدعم القيادة الحكيمة والمنهجية العملية لفريق العمل بقيادة معالي وزير الصحة والحرص من القائمين على الشئون الصحية بالمنطقة .من جانبه أعرب معالي وزير الصحة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الاستقبال، منوها بتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة, والحث المستمر للوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.// انتهى //17:37ت م0223

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