، تأجيل نظر قضية طريق "حصمة جازان" لآخر رجب ،

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علمت "الخليج 365" من مصادرها أن ناظر القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل بجازان، والمعروفة باسم طريق "الحصمة"، أجل جلسة اليوم إلى موعد آخر الشهر المقبل.
وأشارت مصادر إلى أن ممثل وزارة النقل حضر الجلسة بجانب وكيل المواطن الشرعي، حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/7/29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية.
وتوقعت مصادر لـ"الخليج 365" إضافة مطالبات أخرى بجانب السابقة، والتي اشتملت على ضرورة إيضاح أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو، الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق.
وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "الخليج 365" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
حيث تقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.
وكان فرع "النقل" بجازان قد بين في تصريح سابق لـ"الخليج 365"بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.
قضية طريق الحصمة
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 06:44 PM
أقامها مواطن ضد "النقل" وحضرها ممثل الوزارةتأجيل نظر قضية طريق "حصمة جازان" لآخر رجب
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن ناظر القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل بجازان، والمعروفة باسم طريق "الحصمة"، أجل جلسة اليوم إلى موعد آخر الشهر المقبل.
وأشارت مصادر إلى أن ممثل وزارة النقل حضر الجلسة بجانب وكيل المواطن الشرعي، حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/7/29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية.
وتوقعت مصادر لـ"الخليج 365" إضافة مطالبات أخرى بجانب السابقة، والتي اشتملت على ضرورة إيضاح أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو، الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق.
وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "الخليج 365" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
حيث تقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.
وكان فرع "النقل" بجازان قد بين في تصريح سابق لـ"الخليج 365"بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.
، تأجيل نظر قضية طريق "حصمة جازان" لآخر رجب ،
المصدر : الخليج 365
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