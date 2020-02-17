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عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو يظهر بعض الشباب والفتيات، وهم يلعبون ما يسمى بـ " البلوت" على أحد الكافيهات في السعودية.

وعلقت صحيفة عكاظ السعودية على مقطع الفيديو الذي تم تداوله بالقول : " إن المقطع هو اليوم الثالث من بطولة شتاء الرياض للبلوت وسط منافسة محتدمة بين السيدات والرجال على حد قولها دون وجود أي تأكيدات من قبل الجهات الرسمية" .

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مشاهد فاضحة لفتيات وشباب داخل كافيات السعودية.. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟ (فيديو)

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ويظهر المقطع فتيات محجبات مع شابين بحضور وسائل الإعلام لتشجيع الفتيات على الذهاب إلى المقاهي للعب مع الشباب بشكل طبيعي.

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت إلغاء الفصل بين الجنسين في مطاعم المملكة، وإلغاء هذا الشرط من التراخيص.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قرارا بإلغاء اشتراط مدخلي "العزاب" و"العائلات" في المطاعم.

كما أمرت الوزارة في المقابل، بتحديد مدخل واحد للمطاعم والمطابخ، وعدم تحديد مساحات خاصة، بالإضافة إلى "السماح" بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

يذكر أن الداعية السعودي، عادل الكلباني، كان من أوائل المشاركين في 2018، في افتتاح أول بطولة رسمية للعبة البلوت بالسعودية.

وظهر الكلباني، حينها وهو إمام سابق للحرم المكي، بين المتنافسين وهم منهمكون في خوض مواجهات "البلوت" التي تلعب بأوراق اللعب، وتشتهر في المجتمعات الخليجية.