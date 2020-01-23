السعودية اليوم / باكستان تختبر صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية



إسلام آباد 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ باليستي أرض ـ أرض قصير المدى مطور محلياً قادر على حمل كافة أنواع الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "غزنوي" الذي يعد الجيل الثالث لسلسلة صواريخ "حتف" التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ مداه 290 كيلومتراً وقادر على حمل رؤوس نووية وتقليدية والوصول إلى أهدافه بدقة شديدة.

وأضاف أن التجربة كانت ناجحة وأدت الأغراض المرجوة، وأنها جاءت ضمن تمارين ميدانية روتينية لاختبار القدرات القتالية لمجموعة القوات الإستراتيجية التابعة للجيش الباكستاني خلال فترات النهار والليل.

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13:51ت م

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