شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يدشن بوابة الاتصالات الإدارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن وزير الإعلام تركي الشبانة، بوابة نظام الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020 بالوزارة، بحضور المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية الدكتور عادل السعيد، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأوضح الدكتور السعيد أن البوابة تضم عددًا من الخدمات التي تهدف إلى الوصول لتحقيق إنجاز التعاملات الإلكترونية والإسهام في الوصول لبيئة عمل إلكترونية من شأنها اختصار الوقت والجهد وربط الوزارة بمختلف الأجهزة الحكومية وإنهاء دورات الأعمال بسرعة وفاعلية. ولفت إلى أن هذا النظام هو جزء من مجموعة من الأنظمة التي يتم تدشينها تباعا في وزارة الإعلام، مقدما شكره لوزير الإعلام على ما تجده الوزارة منه لتحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها.