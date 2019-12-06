السعودية اليوم / ملتقى الاستشارات الهندسية في الجبيل الصناعية يواصل فعالياته



الجبيل الصناعية 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

واصل معرض الاستشارات الهندسية، الذي تنظمه الهيئة

وأشاد المهندس أحمد نور الدين، بدور الهيئة السعودية للمهندسين، وتفاعلها مع المجتمع، في تقديم الاستشارات الهندسية التي تعني بتحسين البيئة والجودة، حيث يمتاز المعرض بمشاركة فاعلة للمكاتب الهندسية والجهات الرقابية التي تتأكد من تحقيق المواصفات والكودات والاشتراطات اللازمة، ما بين الإنشاء والمباني والأعمال الهندسية بشكل عام.

ولفت الانتباه إلى تفاعل الجمهور مع المكاتب الهندسية والجهات الرقابية الخاصة بمراقبة المهنة مثل الهيئة الملكية، والمهندسات السعوديات في مجال الهندسة المعمارية، ورواد أعمال عصاميين بدأوا بأفكار جديدة وعمل منشآت صغيرة، توسعت مع مرور الوقت ليكون لهم إضافة جميلة، ومكاتب هندسية لمتقاعدين نقلت خبراتهم.

وعدّ المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، منصة رائعة للتفاعل مع جميع شرائح المجتمع، ومعرفة احتياجاتهم، والتعريف بالعمل الهندسي وتبادل النقاش خارج إطارات الأجواء الرسمية، مشيراً إلى أن معظم المهندسات هن خريجات كلية الجبيل الجامعية، ومسجلين في الهيئة الملكية لتقديم خدماتهم للقطاع الخاص من خلال مكاتبهم الهندسية، إضافة إلى مهندسات يشرفن على تخصصات التصميم الداخلي، وقطاع التشغيل والصيانة يعنين بالتصاميم للمباني بعد إنشائها.

من جانبه، ثمن رئيس اللجنة التنسيقية بالجبيل المهندس نايف السهلي حرص مديري العموم بالهيئة الملكية بالجبيل، على زيارة المعرض، مما يعكس اهتمامهم بالمهنة، وحرصهم على نجاح فعاليات اللجنة بمدينة الجبيل الصناعية.

// انتهى //

15:38ت م

0071



الجبيل الصناعية 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسواصل معرض الاستشارات الهندسية، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، بمشاركة عدد من المكاتب الهندسية، أمس, تقديم الاستشارات الهندسية المجانية للمجتمع لزوار المعرض في يومه الثاني، بحضور مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد نور الدين حسن، ومدير التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الهارون.وأشاد المهندس أحمد نور الدين، بدور الهيئة السعودية للمهندسين، وتفاعلها مع المجتمع، في تقديم الاستشارات الهندسية التي تعني بتحسين البيئة والجودة، حيث يمتاز المعرض بمشاركة فاعلة للمكاتب الهندسية والجهات الرقابية التي تتأكد من تحقيق المواصفات والكودات والاشتراطات اللازمة، ما بين الإنشاء والمباني والأعمال الهندسية بشكل عام.ولفت الانتباه إلى تفاعل الجمهور مع المكاتب الهندسية والجهات الرقابية الخاصة بمراقبة المهنة مثل الهيئة الملكية، والمهندسات السعوديات في مجال الهندسة المعمارية، ورواد أعمال عصاميين بدأوا بأفكار جديدة وعمل منشآت صغيرة، توسعت مع مرور الوقت ليكون لهم إضافة جميلة، ومكاتب هندسية لمتقاعدين نقلت خبراتهم.وعدّ المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، منصة رائعة للتفاعل مع جميع شرائح المجتمع، ومعرفة احتياجاتهم، والتعريف بالعمل الهندسي وتبادل النقاش خارج إطارات الأجواء الرسمية، مشيراً إلى أن معظم المهندسات هن خريجات كلية الجبيل الجامعية، ومسجلين في الهيئة الملكية لتقديم خدماتهم للقطاع الخاص من خلال مكاتبهم الهندسية، إضافة إلى مهندسات يشرفن على تخصصات التصميم الداخلي، وقطاع التشغيل والصيانة يعنين بالتصاميم للمباني بعد إنشائها.من جانبه، ثمن رئيس اللجنة التنسيقية بالجبيل المهندس نايف السهلي حرص مديري العموم بالهيئة الملكية بالجبيل، على زيارة المعرض، مما يعكس اهتمامهم بالمهنة، وحرصهم على نجاح فعاليات اللجنة بمدينة الجبيل الصناعية.// انتهى //15:38ت م0071

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ملتقى الاستشارات الهندسية في الجبيل الصناعية يواصل فعالياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.