السعودية اليوم / مؤتمر الجودة الثاني للخدمات الطبية للقوات المسلحة يبدا أعماله بجدة



جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

افتتح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري اليوم مؤتمر الجودة السنوي الثاني للخدمات الطبية للقوات المسلحة والذي ينظمه مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وأوضحت مديرة ادارة الجودة وسلامة المرضي بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة نورة بنت عبد الرحمن النويصر في كلمتها خلال الحفل ان الادارة العامة للخدمات الطبية علمت في الفترة الماضية على عدة محاور شملت تطوير الانظمة وبناء القدرات واعتماد المعايير الدولية والمحلية للجودة في المستشفيات والعيادات الخارجية ومراقبة الاداء بالإضافة الى اطلاق المشاريع التحسينية في المستشفيات العسكرية والتي كان من نتاجها حصول معظم المستشفيات العسكرية على الاعتماد الدولي و المحلي وتحسين بعض المخرجات الاكلينيكية .

وبينت النويصر ان مثل هذه المؤتمرات تسهم في بناء القدرات ودفع وتيرت الانجازات وتحفيز العاملين بالمستشفيات لجعل تطوير الجودة وتحسين الرعاية عمل يومي مستمر ومتجدد.

من جانبه اشار مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب ابراهيم محمد الناصر خلال كلمته ان المؤتمر يحظى بمشاركة خبراء دوليين من المنظمات عالية الموثوقية ليشاركوا بخبراتهم وتجاربهم على تطوير ادارات المخاطر التشغيلية مضيفا ان برامج التعليم المستمر والتجارب الناجحة والتي نستعرضها في المؤتمر تساعدنا على تقديم التجربة الاستثنائية العالية الجودة للمريض.

ولفت الدكتور أحمد بن محمد العامري في كلمة الى ان ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومنذ انشائها قبل سبعين عام كانت وما زالت معروفة بجودة الخدمات التي تقدمها واصفا ايها بالمنظومة العريقة التى لديها تاريخ حافل بالإنجازات فأول عملية زراعة كلى في المملكة كانت في مستشفيات الخدمات الطبية واول عملية قلب مفتوح كانت عام 1976 م في مستشفيات القوات المسلحة بخميس مشيط وأتت بعد 9 سنوات من اجراء نفس العملية في مستشفى كليفلند في أوهايو بأمريكا.

واوضح العامري ان هذا المؤتمر سيستعرض من خلال اللجان العلمية الكثير من المشاريع البحثية والتي تتمتع بالكثير من الجودة من ناحية الفكرة وصنع المشروع والنتائج مشيرا ان هذا العام تم إطلاق عدد من المبادرات الطبية ومنها مشروع " انسياب " ويتناول تدفق المريض داخل الخدمات للاستخدام الامثل للأسرة وادي الى انجازات كبيرة كذلك مشروع قياس تجربة المريض ومشروع المدن الصحية في المدن العسكرية ومشروع مجلس تطوير الجودة وسلامة المرضى والفضل في كل ذلك لله سبحانه ثم للكوادر الطبية في القوات المسلحة.

بعد ذلك قام مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بتكريم عدد من منسوبي القطاع وافتتاح المعرض المصاحب.

وعقب نهاية الحفل بين الدكتور أحمد بن محمد العامري في تصريح صحفي ان الخدمات الصحية بالقوات المسلحة تشرف منذ انشائها بدعم لا محدود من قيادات المملكة على مر التاريخ وخاصه في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهدة الامين صاحب السمو الملكي الامير

واشار العامري أن المعرض المصاحب للمؤتمر يحتوي على " 82 " ملصقا بحثيا تشرح اساليب جديدة في تحسين الخدمة بمختلف جوانبها مضيفا أن هذه المؤتمرات نعمل من خلالها على مشاركة العالم بما توصلنا الية من اليات جديدة ونتائج لرفع مستوي الجودة للخدمات المقدمة للمريض بتكوين فرق نتبادل فيها المعرفة لتحسين الجودة.

وافاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ان الادارة تعمل كل سنة بالتركيز على جانب معين من اجل تحسينه بالإضافة الى الخدمات الأخرى وخلال العام القادم بمشيئة الله سنعمل على محوريين الاول تحسين تجربة المريض والثاني الاستدامة في عمليات التطوير.

// انتهى //

17:59ت م

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جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسافتتح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري اليوم مؤتمر الجودة السنوي الثاني للخدمات الطبية للقوات المسلحة والذي ينظمه مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.وأوضحت مديرة ادارة الجودة وسلامة المرضي بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة نورة بنت عبد الرحمن النويصر في كلمتها خلال الحفل ان الادارة العامة للخدمات الطبية علمت في الفترة الماضية على عدة محاور شملت تطوير الانظمة وبناء القدرات واعتماد المعايير الدولية والمحلية للجودة في المستشفيات والعيادات الخارجية ومراقبة الاداء بالإضافة الى اطلاق المشاريع التحسينية في المستشفيات العسكرية والتي كان من نتاجها حصول معظم المستشفيات العسكرية على الاعتماد الدولي و المحلي وتحسين بعض المخرجات الاكلينيكية .وبينت النويصر ان مثل هذه المؤتمرات تسهم في بناء القدرات ودفع وتيرت الانجازات وتحفيز العاملين بالمستشفيات لجعل تطوير الجودة وتحسين الرعاية عمل يومي مستمر ومتجدد.من جانبه اشار مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب ابراهيم محمد الناصر خلال كلمته ان المؤتمر يحظى بمشاركة خبراء دوليين من المنظمات عالية الموثوقية ليشاركوا بخبراتهم وتجاربهم على تطوير ادارات المخاطر التشغيلية مضيفا ان برامج التعليم المستمر والتجارب الناجحة والتي نستعرضها في المؤتمر تساعدنا على تقديم التجربة الاستثنائية العالية الجودة للمريض.ولفت الدكتور أحمد بن محمد العامري في كلمة الى ان ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومنذ انشائها قبل سبعين عام كانت وما زالت معروفة بجودة الخدمات التي تقدمها واصفا ايها بالمنظومة العريقة التى لديها تاريخ حافل بالإنجازات فأول عملية زراعة كلى في المملكة كانت في مستشفيات الخدمات الطبية واول عملية قلب مفتوح كانت عام 1976 م في مستشفيات القوات المسلحة بخميس مشيط وأتت بعد 9 سنوات من اجراء نفس العملية في مستشفى كليفلند في أوهايو بأمريكا.واوضح العامري ان هذا المؤتمر سيستعرض من خلال اللجان العلمية الكثير من المشاريع البحثية والتي تتمتع بالكثير من الجودة من ناحية الفكرة وصنع المشروع والنتائج مشيرا ان هذا العام تم إطلاق عدد من المبادرات الطبية ومنها مشروع " انسياب " ويتناول تدفق المريض داخل الخدمات للاستخدام الامثل للأسرة وادي الى انجازات كبيرة كذلك مشروع قياس تجربة المريض ومشروع المدن الصحية في المدن العسكرية ومشروع مجلس تطوير الجودة وسلامة المرضى والفضل في كل ذلك لله سبحانه ثم للكوادر الطبية في القوات المسلحة.بعد ذلك قام مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بتكريم عدد من منسوبي القطاع وافتتاح المعرض المصاحب.وعقب نهاية الحفل بين الدكتور أحمد بن محمد العامري في تصريح صحفي ان الخدمات الصحية بالقوات المسلحة تشرف منذ انشائها بدعم لا محدود من قيادات المملكة على مر التاريخ وخاصه في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهدة الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مضيفا أن الخدمات الصحية تقدم خدماتها لفئة غالية على قلوبنا وهي قوتنا المسلحة سواء من يعملون في ميادين الشرف في الحدود او في المعسكرات او في المدن والقواعد العسكرية وهذا الشرف يحتم علينا أن لا نرضي بغير تقديم الافضل في الخدمات الصحية.واشار العامري أن المعرض المصاحب للمؤتمر يحتوي على " 82 " ملصقا بحثيا تشرح اساليب جديدة في تحسين الخدمة بمختلف جوانبها مضيفا أن هذه المؤتمرات نعمل من خلالها على مشاركة العالم بما توصلنا الية من اليات جديدة ونتائج لرفع مستوي الجودة للخدمات المقدمة للمريض بتكوين فرق نتبادل فيها المعرفة لتحسين الجودة.وافاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ان الادارة تعمل كل سنة بالتركيز على جانب معين من اجل تحسينه بالإضافة الى الخدمات الأخرى وخلال العام القادم بمشيئة الله سنعمل على محوريين الاول تحسين تجربة المريض والثاني الاستدامة في عمليات التطوير.// انتهى //17:59ت م0240

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