تراند اليوم : شاهد: فضيحة دانا جبر المسربة الفاضحة وهي عارية تثير جدلا واسعا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، بصور ومقاطع فيديو، للفنانة السورية دانا جبر بعد تسريبها من قبل مجهولون عبر حساباتهم، مما أثار جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل في الخليج والوطن العربي.

وأفادت وسائل إعلام فنية سورية، أن تصدرت الفنان السورية جبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد أن قاموا مجهول عبر العديد من الحسابات بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة وغير لائقة للحياة خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضتها السلطات على المواطنين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهدت محركات البحث، اليوم السبت 29 أغسطس 2020، البحث عن صور ومقاطع الفيديو الفنانة دانا جبر بعد أن قاموا مجموعة مجهولون عبر حسابات وهمية بنشرها عبر محركات البحث ومواقع التواصل كافة وخاصة "الانستغرام".

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ونقلت وسائل إعلام فنية بيان صادر عن مكتب الفنانة السورية جبر، حيث قالت إنها تتعرض لحملة تنمر وابتزاز وتشويه سمعة من قبل العديد من الاشخاص وذلك عن طريق نشر صورة لها، مطالبا الجهات المعنية بتدخل من أجل وضع حدود لمثل هؤلاء الاشخاص.

وبحسب وسائل إعلام سورية، كان دخولها للمجال الفني سهلًا لأنها من عائلة فنية معروفة حيث كانت تعمل في المسرح منذ أن كانت بسن بالسادسة من عمرها، ولكن انتقلت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية، بتقديم أدوارها بقوة في العديد من الأعمال.

وشاركت الفنانة السورية في العديد من المسلسلات العربية مع أبرز النجوم الفنانين في سوريا حيث تصدر قائمة ألمع نجوم الدراما السورية بسبب تمثيلها العديد من المشاهد الجريئة وهي من أسرة فنية كبيرة ومعرفة في الوسط الفني.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية دانا جبر تزوجت في سن مبكر ولم يستمر الزواج طويلا وانتهي بطلاق، حيث أنها حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، كما إنها ابنة شقيقة الفنانات ليلى ومرح جبر.