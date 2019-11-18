شكرا لقرائتكم خبر عن «نجم» السعودية و«ساعد» الإماراتية تتعاونان لتطوير التأمين على المركبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد(الرياض)

وقّعت نجم لخدمات التأمين في السعودية، أمس (الأحد) مع شركة ساعد للأنظمة المرورية بدولة الإمارات الشقيقة، مذكرة تفاهم تهدف إلى المشاركة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بإجراءات مباشرة الحوادث والخدمات التأمينية المساندة لها بين البلدين، وذلك في فندق كراون بلازا في الرياض.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد حمد السليمان، والرئيس التنفيذي لشركة ساعد المهندس إبراهيم يوسف رمل، وبحضور التنفيذيين في الشركتين وعدد من الإعلاميين، إلى تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الخدمية بين الطرفين، والمساهمة في تطوير الخطط الإستراتيجية، وإيجاد فرص استثمارية في كلا البلدين من خلال إنشاء شراكات فعّالة، إضافة إلى التعاون والمشاركة في مجالات الأبحاث والتطوير.

يذكر أن نجم من الشركات الرائدة في مجال خدمات التأمين على المركبات، إذ عملت على رفع كفاءة الخدمات وتكاملها عبر تعزيز الأتمتة في مختلف أنشطتها، لتسهيل حصول مختلف العملاء عليها، ولتتكامل هذه الخدمات مع منهج الشفافية الذي تحرص الشركة على تطبيقه في تعاملاتها مع مختلف الأطراف.

وأشار الدكتور محمد السليمان إلى أن الاتفاقية ستكون انطلاقة لتعاون مستقبلي مثمر بين البلدين في مجال الأنظمة المرورية، وأكد «أن عمل ساعد ونجم مكملان لبعضهما بعضا وهذا ما سيخلق تعاونا ناجحا».

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وأضاف «نجم شركة رائدة في مجال تخليص معاملات التأمين، من خلال تقديمها العديد من الحلول الرقمية لخدمة قطاع تأمين المركبات، كما أن ساعد لديها خبرة عريقة في مجال معالجة الحوادث وهذا ما سيجعل التعاون خطوة فعالة وستضيف قيمة على قطاع التأمين في البلدين».

من جهته، عبّر المهندس إبراهيم رمل عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تؤكد على ضرورة التكامل في تقديم الخدمات لإسعاد المتعاملين، كما تسعى إلى رفع مكانة ومتانة الشركتين والمشاركة في تحقيق رؤي البلدين الشقيقين السعودية والإمارات لتحسين جودة الحياة في مجال الأنظمة المرورية.

وأضاف: «تعاون الشركتين، كل في المجال الرائد فيه، سوف يضيف قيمة فعلية لكلتا الشركتين»، مؤكداً أن «علاقات التعاون تعدّ قاعدة ارتكاز قوية لتنفيذ أهداف خطة التنمية، وإرساء آليات قوية لبناء المستقبل، تحقيقاً للرؤى الحكيمة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن نجم لخدمات التأمين هي شركة وطنية سعودية تأسست عام 2007، نتيجة تعاون مشترك بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الداخلية، بهدف تسهيل السير على الطرقات ودعم صناعة تأمين ‏المركبات وتطويرها، والمساهمة في تحقيق السلامة المرورية في السعودية، أما «ساعد» فهي شركة إماراتية وطنية تأسست عام 2008 في إمارة أبوظبي بتوجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد، وتقدّم حلولاً مبتكرة في قطاعات متنوّعة تشمل الخدمات المرورية وأنظمة المواقف والتفتيش والنظم الذكية.