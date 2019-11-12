السعودية | السعودية.. توضيح من أمن الدولة بشأن الفيديو الترويجي لمكافحة التطرف

شكرا لقرائتكم السعودية.. توضيح من أمن الدولة بشأن الفيديو الترويجي لمكافحة التطرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الثلاثاء، إن القائمين على الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة بشأن مفهوم التطرف لم يوفقوا في إعداد ذلك الفيديو، نظراً للأخطاء العديدة التي أوردوها في تعريف التطرف.

وأكدت أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانبه الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً.

كما تشير رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة "الوطن" بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد"، وتؤكد رئاسة أمن الدولة أن ما جاء في الخبر المنشور عارٍ عن الصحة، فرئاسة أمن الدولة ليست جهة تنظيمية أو قضائية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى. وتوضح رئاسة أمن الدولة أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد صحيفة الوطن لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته الصحيفة.