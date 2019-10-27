رابط أبشر| طرق الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين فقط برقم الاقامة

هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدينن، وغالباٌ من هم لديهم ارتباط بينهم وبين الحكومة السعودية، أو بين الشركات الخاصة أيضاٌ، فجميعهم يبحثون عن أفضل طرق الاستعلام عن كافة التفاصيل المرتبطة بمدة إقامتهم بالمملكة، وأيضاٌ عن صلاحية الإقامة، وموعد انتهائها، وغيرها العديد من الأشياء الأخرى الخاصة بإقامة وافد.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين

يمكن أن يقوم الوافد المقيم بالمملكة العربية السعودية بالاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به عن طريق الدخول للرابط الرسمي الخاص ببوابة أبشر الذي قد قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفيره.

ومن بعد الدخول لبوابة أبشر يجب القيام بإدخال رقم الإقامة الخاصة به، وأيضاٌ يقوم بكتابة الرمز المائي، ومن بعدها يقوم بالضغط على كلمة عرض.

وهنا سوف تظهر له كافة التفاصيل التي يحتاج إليها عن الإقامة.

رابط أبشر

يمكن أن يقوم أي وافد للملكة العربية السعودية بالاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق رابط بوابة أبشر، التي قد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالاتفاق مع وزارة الداخلية السعودية توفيرها للمواطنين والوافدين المقيمين بالمملكة أيضاٌ.

وهذا من أجل مساعدتهم في الاستعلام عن العديد من الخدمات الهامة والضرورية التي يبحثون عنها، مثل خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وأيضاٌ الاستعلام عن هوية مقيم، إلى جانب المخالفات، وأبشر الجوازات السعودية أيضاٌ.