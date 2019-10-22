، وفاة الكاتبة وسيدة الأعمال السعودية "حصة العون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد صراع مع المرض

تُوفيت مساء أمس الإثنين، الكاتبة وسيدة الأعمال السعودية حصة العون؛ بعد صراعٍ مع المرض.

ونعى نجل الكاتبة والدته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بقوله: "حصة العون في ذمة الله.. اللهم ارحم واغفر لأمي الحبيبة (أم المساكين والمحتاجين)، واجعلها في عليين مع الشهداء والصديقين، وأسكنها اللهم الفردوس الأعلى من الجنة، وإنا على فراقك لمحزونون يا قلب مشعل".

ولدى الراحلة حصة العون؛ أرملة عبدالرحمن الجعيد؛ الذي كان يعمل ضابطاً مظلياً سابقاً بالقوات البرية الملكية السعودية، الكثير من الأعمال والإنجازات التي شاركت فيها، وهي حاصلة على عديد من الشهادات، وعملت رئيسة لكثير من المؤسسات في حياتها، مثل رئيس تحرير مجلة "جدة اليوم"، سفيرة للأمم المتحدة للنساء والأطفال في مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وتعد العون؛ رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة، وهي حاصلة على العضوية الشرفية الذهبية في النادي الأهلي السعودي.

وحصلت العون؛ على براءة اختراع لمجموعة أعمال؛ منها: "المحراب المتنقل"، "المراقب الذكي"، وقدمت الكثير من الدراسات المهتمة بالإصلاح المالي والاقتصادي، ولها مساهمات جادة في عديدٍ من القنوات الفضائية المهتمة بالشأنين الإسلامي والعربي، وأُديت الصلاة على جثمان الفقيدة، فجر اليوم الثلاثاء، في المسجد الحرام بمكة المكرّمة، كما أكّد نجلها.حصة العون