الرئاسة اللبنانية ترد على شائعات بشأن صحة ميشال عون

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أنه لا صحة إطلاقًا للشائعات حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ودعا المكتب الإعلامي إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

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وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع، في وقت سابق من أمس الاثنين، مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 إلى مجلس النواب، على وقع الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية.

ووقع الرئيس عون المرسوم بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في قصر بعبدا، برئاسته، “وحمل المرسوم الرقم 5821 تاريخ 21 أكتوبر 2019 وتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير المال”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وتأتي إحالة مشروع موازنة 2020 إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، أي مع بداية العقد الثاني لاجتماعات مجلس النواب، وهذا الأمر يتم للمرة الأولى منذ سنوات.

وارتفعت أعداد المشاركين في المظاهرات في كافة المناطق اللبنانية عصر أمس الاثنين بعد كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري توجه بها إلى اللبنانيين، وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين المحتجين، وامتلأت الساحات في وسط بيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان والبقاع شرق لبنان.