بالفيديو مضاربة في حفل ترفيه في رفحاء

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. تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضاربة جماعة عنيفة نشبت أثناء مهرجان رفحاء للتسوق والترفيه.

وأظهر الفيديو اشتباكات عنيفة دارت بالأيدي والعقل ورفس بالأقدام بين عدة أشخاص في ساحة المهرجان وسقوط بعضهم أرضا نتيجة تلقي الضربات المتتالبة. وتحول الحفل لما يشبه حلبة المصارعة وسمع في الفيديو صرخات من قبل بعض السيدات والأطفال المتواجدين هناك في محاولة لإنقاذ الموقف.

وانتشرت الفوضى بين الحضور في المهرجان الذين تفرقوا في الساحة بين متفرج ومذعور ومحاول لفض هذه المضاربة.





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