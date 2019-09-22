جريمة مروعة تهز حي الشرائع بمكة.. مواطن أربعيني يقتل والده بعد ضربه بفأس على رأسه

شهد حي الشرائع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، صباح اليوم الأحد، جريمة مروعة بعد أن أقدم شخص على قتل والده بسبب خلافات بينهما.

ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم ً؛ بعد بلاغا عن إقدام شخصٍ (سعودي الجنسية)، على قتل والده إثر خلافات بينهما بعد ضربه بفأس على رأسه ضربات عدة، وقام أفراد الأسرة الباقون بإغلاق الباب على الجاني، والاتصال بمركز العمليات الموحد (911).