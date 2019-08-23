من هو تركي الميزاني الذي يتحدث عنه مغردي تويتر السعودية اليوم

ظهر اليوم في الكثير من تغريدات تويتر في المملكة تغريدة عن تركي الميزاني، هو شاعر سعودي معروف عند الكثير من محبي الشعر، له الكثير من المحبين على تويتر، وهذا يظهر بشكل واضح في حساب تويتر باسم محبي تركي الميزاني، وقد ظهر اليوم اسمه في تغريدات كثيرة، وهذا ما جعل مغردين سعوديين يسألوا من سبب الحديث بقوة عن تركي الميزاني اليوم في تويتر، ولذلك قمنا بالبحث داخل التفاصيل للبحث عن قصة تركي الميزاني.

مغردون يقولوا أن تم سجن تركي الميزاني

ظهرت عدد من الرسائل التي تقول أنه تم سجن تركي الميزاني، ولكن لا توجد أي صحيفة موثوقة لدى المواطنين السعوديين تؤكد الخبر، ولا يوجد أي تغريدة تؤكد الخبر، ما تم نشره فقط هي تغريدات لا تؤكد خبر القبض على تركي الميزاني، وقد ظهر في محركات البحث أن هناك بحث عن سجن تركي الميزاني للتأكد من صحة الخبر، وقد أشار عدد من المغردين أنه حتى الآن غير متأكدين من صحة هذا الخبر، وقد يكون إشاعة.

حساب تركي الميزاني على تويتر

وعلى حساب تويتر لا توجد أي تغريدة رسمية تؤكد سجن تركي الميزاني، وحساب محبي تركي الميزاني لا يشير إلى ذلك، آخر تغريدة في هذا الحساب تتناول أحد الأبيات الشعرية الرائعة التي قدمها تركي في الفترة الأخيرة، ويعتبر تركي الميزاني من هامات الشعر في الوطن العربي، ومعروف عنه حسن الخٌلق، والتواضع، ولذلك من المتوقع أن يكون هذا خبر سجن تركي الميزاني خبر كاذب، وغير صحيح.