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. وثقت كاميرا مراقبة داخل أحد الأحياء بالسعودية لحظة حدوث مشكلة بين أشخاص حيث قام صاحب جيب شاص بتحطيم سيارتين ، وسط ذهول المارة وسكان الحي من تصرفه. حيث تسبب تصرفه المستغرب بأضرار جسيمة بالمركبات ولم حتى الآن أي توضيح رسمي من الجهات الأمنية حول تلك الحادثة.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو مضاربة أمام أحد المنازل بالسعودية توثقها كاميرات المراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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