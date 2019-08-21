عمره 19 سنة .. وسرق الكثير من أسرار الدولة وكان يلقب بالثعلب لدهائه

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. عمره 19 سنة

دخل السجن بتهمة أنه استطاع أن يخترق المخابرات الأمريكية

وسرق الكثير من اسرار الدولة

وكان يلقب بالثعلب لدهائه !!!!!!!!

والده رجل كبير في السن يعيش لوحده يرغب في زرع البطاطس داخل حديقة منزله

ولكنه لا يستطيع لكبر سنه فارسل لابنه المسجون رساله تقول:

” ابني الحبيب، تمنيت ان تكون معي لمساعدتي في حرث الحديقة لكي أزرع البطاطس.. فليس عندي من يساعدني ”

وبعد فتره استلم الأب رسالة من ابنه تقول :

” أبي العزيز، أرجوك اياك ان تحرث الحديقه لاني اخفيت فيها شيئا مهما ، وعندما اخرج من السجن سأخبرك ماهو ”

لم تمض ساعة على الرساله واذا برجال الاستخبارات والجيش يحاصرون المنزل

ويحفرون الارض شبرا شبرا فلم يجدوا شيئا وغادروا المنزل

وصلت رسالة الى الاب من ابنه في اليوم التالي :

” أبي العزيز.. ارجو ان تكون الارض قد حرثت بشكل جيد فهذا ما استطعت ان أساعدك به وإذا احتجت لشئ اخر …

أخبرني …؟؟

ذكاء_العقل_البشري





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