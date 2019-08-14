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في مشهد رائع، مليء بمشاعر الود والمحبة، اصطف رجال الأمن في المشاعر المقدسة في وداع حجاج بيت الله الحرام، يهنئونهم بإتمامهم مناسك الفريضة، داعين الله أن يتقبل منهم طاعاتهم.. بينما كان الحجيج يهنئون رجال الأمن على نجاحهم في القيام بعملهم وواجباتهم على أكمل وأتم وجه.
مقطع فيديو قصير، تداوله المغردون بكثافة، وحاز الإعجاب، رصد تلك المشاعر الودية المتبادلة بين رجال الأمن والحجاج بعد نجاح موسم الحج، الذي قدمت فيه السعودية نموذجًا للإدارة والعمل الجاد، وكُلل بالنجاح الباهر.
بالفيديو .. مشهد لن تراه إلا في السعودية: رجال الأمن في وداع الحجاجياسر نجدي الخليج 365 2019-08-14
في مشهد رائع، مليء بمشاعر الود والمحبة، اصطف رجال الأمن في المشاعر المقدسة في وداع حجاج بيت الله الحرام، يهنئونهم بإتمامهم مناسك الفريضة، داعين الله أن يتقبل منهم طاعاتهم.. بينما كان الحجيج يهنئون رجال الأمن على نجاحهم في القيام بعملهم وواجباتهم على أكمل وأتم وجه.
مقطع فيديو قصير، تداوله المغردون بكثافة، وحاز الإعجاب، رصد تلك المشاعر الودية المتبادلة بين رجال الأمن والحجاج بعد نجاح موسم الحج، الذي قدمت فيه السعودية نموذجًا للإدارة والعمل الجاد، وكُلل بالنجاح الباهر.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
01:57 AM
مقطع رصد مشاعر الود المتبادلة
في مشهد رائع، مليء بمشاعر الود والمحبة، اصطف رجال الأمن في المشاعر المقدسة في وداع حجاج بيت الله الحرام، يهنئونهم بإتمامهم مناسك الفريضة، داعين الله أن يتقبل منهم طاعاتهم.. بينما كان الحجيج يهنئون رجال الأمن على نجاحهم في القيام بعملهم وواجباتهم على أكمل وأتم وجه.
مقطع فيديو قصير، تداوله المغردون بكثافة، وحاز الإعجاب، رصد تلك المشاعر الودية المتبادلة بين رجال الأمن والحجاج بعد نجاح موسم الحج، الذي قدمت فيه السعودية نموذجًا للإدارة والعمل الجاد، وكُلل بالنجاح الباهر.
، بالفيديو .. مشهد لن تراه إلا في السعودية: رجال الأمن في وداع الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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